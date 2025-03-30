30.03.2025 (09:00)

Юнармейцы Забайкалья представили свои научные достижения на краевой конференции «Юные исследователи Забайкалья»

В Забайкальском крае воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в XV Краевой научно-практической конференции школьников «Юные исследователи Забайкалья», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества.

Всего на Конференции работало 10 секций. Юные Забайкальцы представили доклады по краеведческому направлению. Оценка работ проводилась комплексно: с учетом письменного варианта исследовательской работы и ее устной защиты.

По итогам конференции ребятам были вручены дипломы и грамоты. Жюри отметили интересные и разноплановые темы участников, высокий уровень подготовки победителей и призёров, свободное владение материалом и умение донести результаты своей работы до слушателей.

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