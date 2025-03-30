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30.03.2025 (08:30)

Юнармейцы Сахалина приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Родине служить почетно»

На днях юнармейцы приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Родине служить почётно». Это мероприятие - тренировка физического, психического и морального состояния будущего защитника.

Ребята соревновались на скорость снаряжать магазин, ориентироваться на местности при помощи компаса и карты, надевать общевойсковой защитный комплект, оказывать первую доврачебную помощь и расшифровать сообщение, переданное с помощью азбуки Морзе.

Некоторым ребятам удалось попробовать свои силы в нескольких дисциплинах в первые. Многие из них показали хороший результат.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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