30.03.2025 (08:30)

Юнармейцы Сахалина приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Родине служить почетно»

На днях юнармейцы приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Родине служить почётно». Это мероприятие - тренировка физического, психического и морального состояния будущего защитника.

Ребята соревновались на скорость снаряжать магазин, ориентироваться на местности при помощи компаса и карты, надевать общевойсковой защитный комплект, оказывать первую доврачебную помощь и расшифровать сообщение, переданное с помощью азбуки Морзе.

Некоторым ребятам удалось попробовать свои силы в нескольких дисциплинах в первые. Многие из них показали хороший результат.

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