30.03.2025 (08:00)

В Крыму военнослужащие группировки войск «Днепр» отрабатывают отражение атак БпЛА и катеров ВСУ с десантом

Подразделения группировки войск «Днепр» на полигоне отрабатывают отражение атак катеров ВСУ с десантом и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Вооруженных сил Украины на побережье Крыма.

Для исключения воздействия БпЛА, высадки диверсионных групп и вражеского десанта, подразделения группировки войск «Днепр», обороняющие Крымский полуостров, постоянно отрабатывают все виды боя по обороне морского побережья и всегда готовы к боевому применению.

По дальним морским рубежам работают танки и артиллерия, более близкие рубежи накрывают 120-мм минометы, а при высадке противника на побережье, его всегда готовы встретить наши стрелковые подразделения.

В рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» также отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ.

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