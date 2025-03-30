30.03.2025 (07:30)
Концерт фронтовой творческой бригады Восточного военного округа прошёл в зоне проведения СВО
Артисты фронтовой творческой бригады Восточного Военного округа уже более двух лет выступают с концертными программами для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Вот и сегодня в репертуаре артистов прозвучали песни о родине, любви и близких людях, а также авторские произведения. Разнообразными были и музыкальные инструменты, особенный восторг у гостей концерта вызвал саксофонист.
В конце мероприятия офицер с позывным «Элвис» попросил дать ему возможность сыграть на гитаре и исполнить свою песню, которую он написал ещё в начале специальной военной операции. Исполненная офицером песня и концерт в целом по достоинству были оценены военнослужащими громкими аплодисментами.
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