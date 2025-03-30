30.03.2025 (07:00)

Мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне СВО

Военнослужащим мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Медали личному составу вручил лично командир дивизии гвардии генерал-майор Александр Нилов.

Знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IVстепени, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени получили свыше 10 мотострелков.

«Я горжусь тем, что нахожусь в одном строю вместе с вами. Вы доказали делом на поле боя, что вы достойны этих наград. Обязательно поздравьте от меня своих родителей, родных и близких, и передайте им слова благодарности», - сказал перед военнослужащими командир дивизии гвардии генерал-майор Александр Нилов.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Центр» с самого начала СВО. Личный состав соединения не раз проявлял себя на самых ответственных направлениях фронта, добиваясь успеха в освобождении от фашистских захватчиков таких населенных пунктов, как Авдеевка, Лисичанск и Селидово. На сегодняшний день бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии ведут бои за город Красноармейск, оттесняя врага всё дальше на запад.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице