30.03.2025 (06:30)

Штурмовики Новороссийских десантников в Запорожской области отрабатывают тактику ведения боя при штурме опорных пунктов ВСУ

На полигонах в Запорожской области штурмовые подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику ведения боя при штурме опорных пунктов ВСУ в Запорожской области.

Штурмовые группы во время занятий изучают рельеф местности, расположение позиции, и предположительный характер действий противника, после чего отрабатывают каждый элемент боя.

По словам десантников, каждый маршрут на опорные пункты противника отличаются между собой. Тем, что приходиться проходить большие расстояния открытой местности под воздействием артиллерии и БпЛА противника.

Каждый раз отработка тактики действий осуществляется по-разному. Зависит от поставленной задачи на штурм опорного пункта и расположение: укрепленных точек, лисьих нор и блиндажей.

Зачистка отдельных точек противника начинается с поражения гранатой. После чего стрелковым оружием проводится зачистка внутри цели.

Противник, в последнее время, ведёт себя агрессивно и свои позиции не желает сдавать просто так, цепляется за низ, но наши штурмовые группы идут вперед, уничтожают их и продвигаются дальше.

Также на каждом занятии для реалистичности действий задействуются учебные мины, сбросы, FPV-дроны и специальная психологическая полоса, имитирующая реалистичную боевую обстановку. Отрабатываются оборонительные элементы от ударных дронов противника. Осваиваются упражнения по защите от сбросов, оказанию первой помощи при ранении и эвакуации раненых

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