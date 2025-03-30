30.03.2025 (06:00)

Артисты эстрадного ансамбля «Хорошее Настроение» Белгородской области выступили с концертом для военнослужащих в зоне СВО

Военнослужащих 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении в одном из госпиталей, с уникальной концертной программой посетили артисты эстрадного ансамбля «Хорошее Настроение» из города Старый Оскол Белгородской области.

Для военнослужащих прозвучали как ретро композиции, так и современные.

Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждую песню. Они поблагодарили артистов за теплые слова и не забываемую атмосферу.

Как говорят сами бойцы, такие выступления помогают снять стресс и перезагрузиться.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях и госпиталях для поддержания морального духа военнослужащих весь период проведения СВО.

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