Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.03.2025 (06:00)

Артисты эстрадного ансамбля «Хорошее Настроение» Белгородской области выступили с концертом для военнослужащих в зоне СВО

Военнослужащих 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад», участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на лечении в одном из госпиталей, с уникальной концертной программой посетили артисты эстрадного ансамбля «Хорошее Настроение» из города Старый Оскол Белгородской области.

Для военнослужащих прозвучали как ретро композиции, так и современные.

Военнослужащие бурными аплодисментами встречали каждую песню. Они поблагодарили артистов за теплые слова и не забываемую атмосферу.

Как говорят сами бойцы, такие выступления помогают снять стресс и перезагрузиться.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях и госпиталях для поддержания морального духа военнослужащих весь период проведения СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Концерты , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false