29.03.2025 (16:35)

Заявление Минобороны России

В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации.



28 марта около 5.30 в Белгородской области в результате атаки БпЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь.



В 10.34 в Белгородской области зафиксирована атака украинского БпЛА на подстанцию 110 кВ Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», в результате которой значительно поврежден трансформатор.



В 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» с прекращением электроснабжения потребителей.



В 17.03 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе.



В 18.07 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.



Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание. ГИС «Суджа» как энергообъект фактически уничтожен.



Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации.

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