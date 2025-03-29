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29.03.2025 (21:00)

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведена тренировка по противоминной обороне

В Ленинградской военно-морской базе прошла тренировка по противоминной обороне (ПМО), в рамках которой был проведен анализ обеспеченности сил базы морским гидроакустическим и тральным оборудованием и средствами наблюдения в различных условиях обстановки.

В ходе тренировки посты района наблюдения Ленинградской военно-морской базы, береговые информационные посты и маяки были приведены в учебно-боевую готовность береговой системы наблюдения.

Военнослужащие постов противоминного наблюдения улучшили свои навыки на различных средствах наблюдения и поиска миноподобных объектов. Также в рамках тренировки с военнослужащими из состава корабельно-тральной группы были проведены зачетные занятия на предмет обученности по обнаружению и уничтожению морских мин и проводке кораблей (судов) через минные заграждения.

Помимо этого, военнослужащие тактической группы тральщиков ознакомились с различными способами противоминной обороны кораблей, видами подрыва плавающих на поверхности воды мин и основами подрывных работ под водой на различных глубинах.

Справочно:

Противоминная оборона (ПМО) – это система мероприятий военно-морского флота по предохранению кораблей (судов) от подрыва на минах. Наблюдение за минной обстановкой ведется береговыми постами и кораблями с помощью специальных технических средств с целью обнаружения плавающих, якорных и донных мин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка , Разминирование
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