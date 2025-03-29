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29.03.2025 (17:00)

Школьники Омской области пополнили ряды «Юнармии»

Ученики школ Омской области пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На базе регионального Дома Юнармии, в торжественной обстановке юные патриоты произнесли слова клятвы верности юнармейскому братству, пообещав стремиться к высоким достижениям в учёбе и спорте, чтить память героев Отечества, а также быть патриотами и достойными гражданами России. Каждому новобранцу были вручены личная книжка юнармейца и юнармейский значок.

По окончании торжественной части мероприятия школьники приняли участие в мастер-классах, которые провели военнослужащие 242 учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск и участники юнармейского отряда «Арсенал».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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