29.03.2025 (20:30)

В Новосибирской области прошли инструкторско-методические сборы по вопросам организации весеннего призыва

В Новосибирской области на базе Областного сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области прошли инструкторско-методические сборы по вопросам проведения весеннего призыва граждан на военную службу в 2025 года.

В сборе принимали участие военные комиссары (муниципальные), начальники отделений организации и проведения призыва, специалисты профессионального психологического отбора, представители надзорных и правоохранительных органов.

В ходе проведения мероприятия обсуждались вопросы проведения призыва граждан на военную службу в Новосибирской области в апреле-июле 2025 года, организации подготовки граждан к военной службе, а также были подведены итоги проведения призыва и комплектования войск осенью 2024 года.

В инструкторско-методических сборах приняло участие более 80 специалистов.

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