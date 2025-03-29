29.03.2025 (20:00)

Концерт ансамбля песни и пляски ЦВО прошёл в Бишкеке

Концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) прошёл в одном из культурных центров Бишкека. Зрителями стали военнослужащие и сотрудники Министерства внутренних дел Киргизской Республики.

Артисты исполнили более 15 номеров. Для зрителей прозвучали лирические и патриотические песенные композиции российских и киргизских композиторов, в том числе часть песен была традиционно была исполнена на государственном языке республики. Хореографической группой ансамбля исполнили несколько национальных танцев, среди которых фланкировка с шашками, русский национальный танец «Калинка» и национальный киргизский танец «Кииз».

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа несколько раз в год выезжают в гастрольный тур в регионы Центральной Азии. Творческий коллектив выступает не только для российских военнослужащих, проходящих службу за рубежом, но и для военнослужащих, гостей и жителей Киргизии.

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