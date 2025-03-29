29.03.2025 (19:30)

Военнослужащие Балтийского флота совершенствуют навыки управления разведывательными БпЛА и дронами-камикадзе

Военнослужащие Балтийского флота совершенствуют навыки управления разведывательными БпЛА и дронами-камикадзе на полигоне в Калининградской области.

В ходе занятий опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, передают полученные навыки использования различных видов БпЛА личному составу.

В процессе обучения военнослужащие проходят подготовку на компьютерном тренажере, используя очки виртуальной реальности, и только после сдачи зачета допускаются к управлению настоящим дроном.

Пилоты БпЛА изучают принципы ведения воздушной разведки и доразведки целей, сопровождения воинских колонн, штурмовых групп, корректировки огня артиллерии. Помимо этого, операторы ударных БпЛА изучают взрывное дело, изготовление самодельных взрывных устройств.

Инструкторы по БпЛА отмечают, что особые требования предъявляются к здоровью кандидатов ударных дронов – претенденты должны обладать абсолютным зрением, безупречной работой вестибулярного аппарата, повышенной концентрацией.

Дроны-камикадзе являются передовым средством вооружения штурмовых подразделений, применяются для уничтожения опорных пунктов, живой силы, а также всех видов наземной техники противника.

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