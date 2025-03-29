29.03.2025 (19:00)

Бойцы отряда ПДСС Балтийского флота провели тренировки по борьбе с подводным противником

Военнослужащие отряда специального назначения по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнили водолазные спуски и провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного боя.

В ходе тренировок военнослужащими были отработаны водолазные спуски на глубины от 10 до 20 метров и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, а также проведен поиск возможных диверсионных средств, подводных тайников и схронов в районе базирования сил Ленинградской военно-морской базы. Кроме того, бойцы отряда ПДСС выполнили стрельбы из специальных подводных пистолетов СПП-1 и специальных подводных автоматов АПС.

Все мероприятия были проведены в рамках курса боевой подготовки отрядов по борьбе с ПДСС при строгом соблюдении требований безопасности во время проведения стрельб и водолазных спусков.

В учении было задействовано более 20 военнослужащих, а также специальное оборудование для обеспечения борьбы с подводными диверсантами.

Справочно:

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.

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