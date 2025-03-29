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29.03.2025 (18:30)

День безопасности плавания проведен в Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведен день безопасности плавания в рамках улучшения как теоретических, так и практических навыков личного состава по безопасному управлению кораблем или судном.

В рамках дня безопасности плавания с командирами всех степеней и личным составом различных боевых частей кораблей проводились занятия со сдачей зачетов на знание Международных Правил Предупреждения Столкновения Судов в море. К занятиям привлекались военнослужащие как по призыву, так по и контракту, в основном проходящие службу на должностях штурманской и радиотехнической боевых частей.

Кроме того, были отработаны практические навыки на рабочих картах и на различной аппаратуре по расхождению кораблей и судов в море, на которых рассматривали вопросы по комплексной характеристике кораблевождения, определяющую возможность кораблей плавать без угрозы (в навигационном отношении) для жизни людей и целостности кораблей и судов.

Главной целью данного мероприятия являлось повышение качества теоретических знаний командиров всех степеней, усовершенствование навыков плавания и маневрирования. Всего в мероприятии дня безопасности плавания было задействовано более 100 человек корабельного и судового состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Безопасность
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