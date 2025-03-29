29.03.2025 (18:00)

В Ленинградской области военнослужащие танковых подразделений ЛенВО провели танковый бой на современных тренажерах

В Ленинградской области с военнослужащими танковых подразделений Ленинградского военного округа прошли занятия по ведению боя. Танкисты отрабатывали действия на современных танковых тренажерах.

Целью занятий является слаживание экипажей боевых машин и закрепление на практике порядка действий при внештатных ситуациях. Специализированные тренажеры полностью имитируют устройство танка Т-80.

Под руководством командиров роты экипажи выполнили задачи по преодолению участка бездорожья, уничтожению живой силы условного противника. Они также приняли условный бой с тяжело бронированной техникой.

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