29.03.2025 (17:30)

Военнослужащие Ленинградского военного округа завершили прохождение курса по противодействию БПЛА

Военнослужащие Ленинградского военного округа завершили изучение курса занятий по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам условного противника.

В ходе практических занятий под руководством инструкторов и офицеров, имеющих опыт работы в зоне проведения специальной военной операции, были отработаны навыки обнаружения и подавления БПЛА противника.

Также военнослужащие выполнили задачи по радиоэлектронному обнаружению во всех рабочих диапазонах разведывательных дронов условного противника. Специалисты РЭБ отработали нормативы по работе на комплексе «Свет-КУ» по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.

После завершения курсов по подготовке военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

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