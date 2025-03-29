29.03.2025 (17:30)
Военнослужащие Ленинградского военного округа завершили прохождение курса по противодействию БПЛА
Военнослужащие Ленинградского военного округа завершили изучение курса занятий по противодействию разведывательным беспилотным летательным аппаратам условного противника.
В ходе практических занятий под руководством инструкторов и офицеров, имеющих опыт работы в зоне проведения специальной военной операции, были отработаны навыки обнаружения и подавления БПЛА противника.
Также военнослужащие выполнили задачи по радиоэлектронному обнаружению во всех рабочих диапазонах разведывательных дронов условного противника. Специалисты РЭБ отработали нормативы по работе на комплексе «Свет-КУ» по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения.
После завершения курсов по подготовке военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».