29.03.2025 (16:30)

Мотострелки общевойсковой армии ЛенВО уничтожили цели на общевойсковом полигоне

Военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Ленинградского военного округа уничтожили цели на полигоне в Ленинградской области.

По замыслу занятий, военнослужащие провели встречный бой с превосходящими силами условного противника и остановили продвижение в глубь опорной высоты тяжелую бронетехнику и живую силу.

Мотострелковые подразделения для защиты населенного пункта применили скоростные 30-мм пушки БМП-2, ручные противотанковые гранатомёты РПГ-7В и создали огневой заслон. Новые тактические приемы применения стрелкового оружия и вооружения боевых машин при частой смене огневых позиций позволяют создать эффективное тактическое преимущество непрерывного огня на поле боя.

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