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29.03.2025 (16:00)

Операторы разведывательных БпЛА Ленинградского военного округа прошли курс подготовки на полигоне

Операторы разведывательных БпЛА Ленинградского военного округа прошли курс для совершенствования навыков управления на полигонах Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие отработали подготовку к полету, запуск и управление летательным аппаратом, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание беспилотного летательного аппарата. Благодаря полученным навыкам бойцы смогут с лёгкостью производить разведку местности реального противника, что позволит командному составу немедленно принимать решения и успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО. 

За действиями каждого обучаемого следил опытный инструктор, который оценивал качество прохождения маршрута, следил за временем прохождения трассы.

После завершения курсов по подготовке операторов военнослужащие ЛенВО будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Полигон , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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