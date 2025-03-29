29.03.2025 (14:10)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 29 марта 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Кияница, Локня, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
- более 70890 военнослужащих,
- 402 танка,
- 329 боевых машин пехоты,
- 290 бронетранспортеров,
- 2234 боевые бронированные машины,
- 2569 автомобилей,
- 590 артиллерийских орудий,
- 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
- 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
- 123 станции РЭБ,
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
- 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.