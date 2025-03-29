29.03.2025 (15:30)

В Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею

В Санкт-Петербурге на базе спортивного дворца «Хоккейный» филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) проведён Чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею, в котором приняли участие более 110 спортсменов Военно-Морского Флота, представляющие сборные команды флотов, высших Военно-морских учебных заведений и Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

Среди участников 7 спортсменов являлись участниками Специальной военной операции.

Данные соревнования проводились в рамках спартакиады Военно-Морского Флота.

Чемпионат проводился в два этапа: групповой и выявление победителя по системе плей-офф.

По итогам проведения группового этапа четыре команды сразились в полуфинале за выход в финал Чемпионата.

Сборная команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» завоевала бронзовые медали Чемпионата.

В финальном матче встретились сборные команды Северного и Тихоокеанского флотов. Обе команды на протяжении всего матча выбрали тактику атакующего хоккея, но команде Северного флота удалось получить преимущество в счёте и удержать его до конца матча, тем самым обеспечить себе Чемпионство.

По итогам проведения Чемпионата были определены лучшие игроки в следующих номинациях:

лучший защитник – матрос Семен Пименов (сборная команда Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота);

лучший снайпер – главный старшина Никита Лахов (сборная команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»);

лучший бомбардир – матрос Ян Рабинович (сборная команда Северного флота);

лучший вратарь – мичман Дмитрий Иост (сборная команда Тихоокеанского флота).

По итогам проведения Чемпионата будет сформирована сборная команда Военно-Морского Флота по хоккею для подготовки к участию в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею в ноябре текущего года.

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