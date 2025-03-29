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29.03.2025 (15:00)

Пожарный расчет военной базы ЮВО локализовал очаг условного возгорания на объекте в ходе тренировки в Армении

В Армении проведена тренировка с пожарными расчетами военной  базы Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие проводилось для проверки готовности пожарных расчетов военной базы ЮВО в Армении.

В ходе тренировки на территории одного из военных городков произошло условное возгорание на объекте. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного расчета, который оперативно прибыл на место условного чрезвычайного происшествия и локализовал очаг условного возгорания, установил причину и оказал первую медицинскую помощь условно пострадавшим.

Подобные мероприятия с пожарными командами военной базы ЮВО проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности подразделений, слаженности военнослужащих и уверенности действий при выполнении задач в любых ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Пожарная безопасность , Армения
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