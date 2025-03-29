29.03.2025 (14:30)

На полигоне ЮВО в Ростовской области военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны России, обучают на операторов БпЛА

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Особое внимание уделяют обучению и подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различных типов.

В ходе курса подготовки военнослужащих обучают основам аэродинамики, управлению на симуляторах, затем переходят к практическому пилотированию БпЛА на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице