29.03.2025 (12:55)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 29 марта 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Ямполь Донецкой Народной Республики, Надия Луганский Народной Республики и Кринички Харьковской области.

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов ЯЛТА, Отрадное, Воскресенка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области.

Уничтожены свыше 70 военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

48 952 беспилотных летательных аппарата,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 569 танков и других боевых бронированных машин,

1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 064 орудия полевой артиллерии и минометов,

33 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице