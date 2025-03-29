29.03.2025 (13:00)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга поздравил коллектив Военной академии МТО со 125-летием

В преддверии Дня образования Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга поздравил личный состав учебного заведения. 31 марта 2025 года академии исполняется 125 лет.

Также в мероприятии приняли участие советник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, руководители профильных центральных органов военного управления, представители правительства субъектов РФ где располагается академия, ветераны тыла и личный состав Военной академии МТО.

Игорь Левитин передал поздравительный адрес от Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в котором Владимир Путин отметил заслуги выпускников академии и высокий уровень подготовки специалистов материально-технического обеспечения, а также большой вклад в проведение специальной военной операции.

Обращаясь к участникам мероприятия, генерал-полковник Андрей Булыга передал слова поздравления от имени Министра обороны РФ и членов Коллегии Минобороны России, пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии настойчивости, профессиональных успехов и достойного служения Российской Федерации.

«За эти годы академия стала настоящим центром подготовки высококвалифицированных специалистов в области материально-технического обеспечения. Вы воспитываете не только профессионалов, но и настоящих патриотов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции, проявляя при этом мужество, героизм и высочайший профессионализм. Ваш труд, преданность делу и стремление к совершенству делают академию уникальной и уважаемой в военном сообществе. Желаю вам дальнейших успехов в обучении и воспитании новых поколений офицеров. Пусть впереди будет много новых свершений и достижений», - сказал генерал-полковник Андрей Булыга.

Заместитель главы российского военного ведомства вручил Военной академии Вымпел Министра обороны Российской Федерации за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку, а также государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим и преподавателям.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия Мемориального барельефа «125 лет на страже Отечества» и церемония гашения юбилейной почтовой марки. На барельефе изображены специалисты МТО различных исторических эпох с привязкой к учебным заведениям Военной академии МТО и образы солдат-победителей. На почтовой марке изображено здание академии, ордена Кутузова и Ленина, а также боевое знамя академии.

По итогам работы генерал- полковник Андрей Булыга провел служебное совещание с начальниками профильных центральных органов военного управления, командованием академии и начальниками кафедр в ходе которого поставил задачи по совершенствованию учебно-материальной базы и учебных программ по профильным дисциплинам с учетом боевого опыта.

Территориально академия с подчинёнными институтами, филиалами и учебными центрами расположена на территории 6 субъектов Российской Федерации. В её структуре 26 факультетов, 109 кафедр, 3 учебных центра, 9 учебных батальонов, 9 учебных отделений, научная рота, а также 5 баз обеспечения учебного процесса. Общая численность личного состава более 24 тыс.

Ежедневно в учебном процессе Военной академии занято свыше 1500 человек профессорско-преподавательского состава, в том числе 24 академика, 50 член-корреспондентов различных академий наук, 156 докторов и 1023 кандидатов наук. По дисциплинам профессионального цикла от 60 до 80 процентов материала сегодня преподаётся «по опыту спецоперации».

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