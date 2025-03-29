29.03.2025 (12:30)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетил Республику Союз Мьянма с рабочим визитом

Делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ).

В рамках визита в столице Мьянмы Нейпьидо состоялись переговоры замминистра обороны Александра Фомина и Главы государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министра страны старшего генерала Мин Аунг Хлаинга.

Замглавы российского оборонного ведомства поздравил Мин Аунг Хлаинга с 80-летием со дня создания вооружённых сил РСМ и передал поздравительное письмо от Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества. «Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества», – отметил Александр Фомин.

Он также добавил, что ранее состоявшийся визит главы Мьянмы в Россию позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу.

«Сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всего спектра взаимовыгодного партнерства в области обороны», - заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В свою очередь, глава РСМ Мин Аунг Хлаинг отметил, что «в этом году 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Всё эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное – есть результаты».

Также, члены российская делегация стали почетными гостями на праздничном параде и торжественном приеме, посвящённым 80-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Союз Мьянма.

На торжественном приёме с участием высшего руководства страны была представлена концертная программа. Впервые в Мьянме выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Кроме того, представители Общественного совета при Минобороны России, прибывшие в РСМ в составе российской делегации обсудили с представителями вооруженных сил Мьянмы вопросы, связанные с формированием аналогичной структуры вооруженных сил Мьянмы и популяризацией службы по призыву, в связи с недавно принятым законом Республики Союз Мьянмы о всеобщей воинской повинности.

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