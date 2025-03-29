29.03.2025 (13:30)

В Мурманске завершился второй этап Кубка ВМФ по зимнему плаванию

В Мурманске проведён второй этап Кубка ВМФ по зимнему плаванию, в котором приняли участие военнослужащие флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и высших военно-морских учебных заведений. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне, выпиленном во льду Семеновского озера.

Согласно решению главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева Кубок ВМФ посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Военнослужащие состязались на дистанции 25 метров вольным стилем и способом брасс, а также в эстафетах 4х25 метров.

По итогам соревнования в личном зачёте среди женщин победу одержали: на дистанции 25 метров способом брасс представитель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» матрос Дарья Киприянова, а на дистанции вольным стилем представитель Тихоокеанского флота мичман Татьяна Рекунова.

Среди мужчин победу на двух дистанциях одержал представитель Тихоокеанского высшего военно-морского училища старший лейтенант Данил Данильченко.

В эстафете 4х25 метров вольным стилем (смешанная) победу одержала команда Тихоокеанского флота, а в эстафете 4х25 метров способом брас (смешанная) первой на финише была команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

По итогам трех дней соревнований в командном зачёте победителем этапа Кубка ВМФ по зимнему плаванию стала сборная команда Тихоокеанского флота. На втором месте военнослужащие Балтийского флота. Бронзовым призёром соревнования стала сборная команда ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

Кроме того, военнослужащие ВМФ приняли участие и во всероссийском фестивале «Кубок Арктики 2025», где также показали высокие результаты.

Победителями и призёрами в своих возрастных группах во всероссийском фестивале «Кубок Арктики 2025» стали: капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, подполковник Сергей Чабан, капитан Вячеслав Рюмцев, старший лейтенант Михаил Опрышко, старший лейтенант Дмитрий Воеводин, старший лейтенант Александр Нестеров, лейтенант Илья Зорин, старшина 1 статьи Виталий Губизов, младший сержант Владислав Санжиев, старший матрос Екатерина Долгих, матрос Леонид Фигурин, матрос Дмитрий Малайкин.

В личном зачёте чемпионом России на дистанциях 25 метров вольным стилем и способом брасс, а также на 50 метров вольным стилем стал старший лейтенант Данил Данильченко (ТОВВМУ). Кроме того, он стал четырёхкратным чемпионом России в эстафетном плавании.

Финал Кубка ВМФ по зимнему плаванию пройдёт в период с 17 по 20 апреля во Владивостоке.

От имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева победителей и призеров поздравил помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.

Он отметил высокую физическую и холодовую подготовку всех участников соревнований, а также значимость данного вида спорта в ВМФ, как неотъемлемую часть процесса физической подготовки военнослужащих и повышения устойчивости организма к различным резким изменениям физических факторов окружающей среды.

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