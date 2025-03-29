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29.03.2025 (09:00)

На Тихоокеанском флоте состоялся торжественный концерт посвященный Дню работника культуры

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошёл концерт посвященный Дню работника культуры. Этот праздник отмечают сотрудники библиотек, музеев, артисты Домов культур, деятели театров и концертных организаций. Мероприятие было организовано в Доме офицеров флота во Владивостоке.  

В этот торжественный день со сцены чествовали тех, кто своим творчеством, любовью к избранной профессии зажигает и согревает сердца других, тех, кто создаёт праздничное настроение, кто открывает зрителю дверь в мир прекрасного.

В церемонию награждения провёл заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артёмов. Для каждого сотрудника прозвучали теплые слова благодарности. Военнослужащим и работникам культуры флота были вручены медали «За достижения в военно-политической работе» и «Генерал-майор Александр Александров», грамоты и благодарственные письма от имени командующего Тихоокеанским флотом.

 Праздничный вечер продолжили яркие концертные и танцевальные номера в исполнении Ансамбля песни и пляски ТОФ, а также сольных артистов флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Концерты
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