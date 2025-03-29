29.03.2025 (14:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0»

Юнармейцы отряда «Сокол» им. Героя Советского Союза Д.Б. Маматова МКОУ «СОШ № 12» села Восторцево приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской патриотической игры «Зарницы 2.0».

Участники соревновались в неполной разборке и сборке автомата, снаряжению магазинов, преодолевали различные препятствия в средствах бронезащиты с оружием, выполняли нормативы по физической подготовке, топографии и тактической медицине, управляли беспилотными летательными аппаратами соревновались в строевой подготовке.

В мероприятии приняли участие более 50 юнармейцев. По итогам соревнований юнармейцы стали победителями в номинации «Состязания штурмовиков».

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