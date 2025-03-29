29.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Амурской области присоединились к поздравлению ветеранов Великой Отечественной войне в преддверии 80-летия Победы

В Белогорске Амурской области воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» поздравили ветеранов Великой Отечественной войне в преддверии 80-летия Победы.

Вместе с представителями администрации города юнармейцы Гимназии №1 подарили конфеты и выразили слова благодарности и вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, учрежденные по Указу Президента России Владимира Путина.

Среди награжденных – Вера Филипповна Кофтарева, Евдокия Григорьевна Кондракова, Валентина Емельяновна Чикунова, Елизавета Андреевна Камынина, Варвара Сергеевна Стрельцова и Зинаида Григорьевна Нестеренко.

В общей сложности 28 юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» вручены участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей и их родственникам.

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