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29.03.2025 (11:00)

Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник

Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник – «День специалиста юридической службы».

Юристы всегда играли важную роль в предупреждении правонарушений и соблюдении законодательства в повседневной деятельности войск, активно участвовали в создании нормативно-правовой базы в области обороны и прохождения военной службы.

На сегодняшний день юристы Восточного военного округа выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они являются важным звеном в системе управления военного округа. От их профессионализма зависит законность принимающих командованием решений.

Множество из них награждены государственным наградами за выполнение задач в ходе специальной военной операции.

Специалисты юридической службы военного округа успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск, вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка. Они оказывают юридическую помощь военнослужащим и членам их семей, своевременно выявляют проблемные вопросы, связанные с прохождением военной службы, реализацией прав и гарантий участников СВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Праздники
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