29.03.2025 (11:00)
Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник
Специалисты юридической службы Восточного военного округа отмечают свой профессиональный праздник – «День специалиста юридической службы».
Юристы всегда играли важную роль в предупреждении правонарушений и соблюдении законодательства в повседневной деятельности войск, активно участвовали в создании нормативно-правовой базы в области обороны и прохождения военной службы.
На сегодняшний день юристы Восточного военного округа выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они являются важным звеном в системе управления военного округа. От их профессионализма зависит законность принимающих командованием решений.
Множество из них награждены государственным наградами за выполнение задач в ходе специальной военной операции.
Специалисты юридической службы военного округа успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск, вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка. Они оказывают юридическую помощь военнослужащим и членам их семей, своевременно выявляют проблемные вопросы, связанные с прохождением военной службы, реализацией прав и гарантий участников СВО.