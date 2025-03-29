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29.03.2025 (10:00)

Специалисты ЖКС № 7 (г. Белогорск) приступили к подготовке объектов к эксплуатации в весенне-летний период

В жилищно-коммунальной службе № 7 (г. Белогорск) филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по Восточному военному округу проходит комплекс мероприятий по подготовке к эксплуатации объектов в весенне-летний период.

Первым этапом подготовки является плановые весенние осмотры материально-технической базы, с середины текущего месяца все подразделения Службы совместно с воинскими частями приступили к проведению осмотров объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Всего на эксплуатационном содержании жилищно-коммунальной службы № 7 находится свыше 1000 зданий и сооружений обей площадью более 680 000 м. По результатам проведения мероприятий будет дана оценка технического состояния эксплуатируемых объектов, а также проверка готовности объектов к весенне-летнему периоду.

В настоящее время осуществляется планирование работ в летний период и вносятся корректировки в планы ремонтов на 2026 г.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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