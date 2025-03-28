28.03.2025 (09:15)

В ЦДРА состоялась встреча с разработчиками первой компьютерной игры, созданной по мотивам событий специальной военной операции

В Центральном Доме Российской Армии состоялась встреча с командой разработчиков тактического экшна «Отряд 22: ZOV», основанного на опыте участников боевых действий в зоне специальной военной операции.

Консультантами при разработке игры выступили участники боевых действий — от ветеранов до действующих военнослужащих. В частности, Герой России Владислав Головин (Струна), который не только консультировал разработчиков, но и озвучил интро и ряд реплик своего персонажа. В команде разработки также есть ветераны СВО.

Один из разработчиков игры – Александр Толкач рассказал о предстоящем глобальном обновлении и новшествах, которые ожидают поклонников набирающего популярность военного экшна.

Кроме того, в мероприятии принял участие боец СВО, с позывным «Бурый», который, является прототипом одноименного персонажа компьютерного экшна. По легенде - он уроженец Забайкальского края, воспитывался в семье бурятских охотников. Его предки славились своей силой, ловкостью и бесстрашием. «Бурый» с детства проявлял интерес к боевым искусствам, особенно борьбе. Юрист-международник по образованию, знает пять языков, включая арабский.

«СВО уже показала, что киберспорт может быть очень полезен в современных боевых действиях. К примеру, из геймеров получаются грамотные и профессиональные операторы БПЛА. Поэтому мы организовали для ребят из Юнармии возможность поиграть в компьютерную игру «Отряд 22: ZOV», которая вырабатывает навыки стратегического мышления на поле боя и помогает быстро принимать решения. Возможно, эти умения пригодятся ребятам в будущем, если они захотят связать свою судьбу с военным делом и защитой нашей Родины», - рассказал начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко.

Все участники мероприятия, юнармейцы, кадеты получили возможность познакомиться с игрой, выполнить тренировочную миссию, а также стали обладателями игры и тематических подарков от команды разработчиков.

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