29.03.2025 (08:30)

На учении РВСН задействован современный образец БпЛА «Элерон-7»

В ходе планового командно-штабного учения РВСН в Тверской области на маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Ярс» применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов коптерного и самолётного типов.

БпЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн, которые были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям.

На учении задействован БпЛА самолетного типа «Элерон-7», который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими моделями. Преимуществами данного БпЛАявляются бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также возможность использования контрольно-телеметрического радиоканала в условиях радиоэлектронного подавления.

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