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29.03.2025 (08:00)

В порту Ченнаи Республики Индия стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2025»

В индийском порту Ченнаи состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви - 2025». Она прошла на борту эскадренного миноносца «Рана» ВМС Республики Индия. В церемонии приняли участие представители Посольства Российской Федерации в Индии и представители Военно-морских сил принимающей стороны, а также экипажи боевых кораблей стран - участниц.

Старший отряда кораблей ВМФ России капитан 1 ранга Алексей Анциферов отметил, что эти учения являются возможностью проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. По его словам, учения «Индра Нэви - 2025» способствуют обмену опытом и укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.

Учение «Индра Нэви-2025» состоит из береговой и морской частей. На берегу, в ходе планирующей конференции, командиры кораблей обсудят вопросы взаимодействия и порядок совместных действий в море. Моряки двух стран проведут взаимные посещения кораблей и спортивные мероприятия.

Морская часть учения в акватории Бенгальского залива стартует 31 марта.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» совершил заход в порт Ченнаи Республики Индия 26 марта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международные учения , Тихоокеанский флот
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