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29.03.2025 (07:30)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск, действуя на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции, уничтожили танк ВСУ.

Разведчики 68-го армейского корпуса обнаружили украинскую боевую машину, которая пыталась контратаковать позиции наших войск. Сначала операторы ударных дронов обездвижили танк ВСУ, после чего мотострелки Южной группировки войск применили по нему FPV-дроны на оптоволокне, полностью уничтожив танк.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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