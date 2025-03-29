29.03.2025 (07:30)
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ
Операторы ударных FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск, действуя на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции, уничтожили танк ВСУ.
Разведчики 68-го армейского корпуса обнаружили украинскую боевую машину, которая пыталась контратаковать позиции наших войск. Сначала операторы ударных дронов обездвижили танк ВСУ, после чего мотострелки Южной группировки войск применили по нему FPV-дроны на оптоволокне, полностью уничтожив танк.
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