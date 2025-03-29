29.03.2025 (07:30)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск, действуя на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции, уничтожили танк ВСУ.

Разведчики 68-го армейского корпуса обнаружили украинскую боевую машину, которая пыталась контратаковать позиции наших войск. Сначала операторы ударных дронов обездвижили танк ВСУ, после чего мотострелки Южной группировки войск применили по нему FPV-дроны на оптоволокне, полностью уничтожив танк.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице