29.03.2025 (07:00)

Мотострелки группировки войск «Центр» совершенствуют практические навыки на занятиях по огневой подготовке

Военнослужащие мотострелковых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр» отработали навыки ведения огня из артиллерийского вооружения и гранатомётов на одном из тыловых полигонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В рамках занятия гранатометчики отработали стрельбу из 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя», а миномётные расчёты решали огневые задачи, поражая цели условного противника. Объективный контроль попаданий и корректировку огня вели операторы беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, военнослужащие разыграли сценарий, по которому в районе выполнения задач было обнаружено скопление живой силы противника. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТУР) «Метис» оперативно выдвинулся в указанную точку, развернул установку и успешно поразил все цели.

Мотострелковые подразделения группировки войск «Центр» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы ВСУ, бронированных боевых машин, в том числе иностранного производства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице