29.03.2025 (06:30)

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли точные удары по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив живую силу и опорные пункты противника.

Получив точные координаты, артиллеристы выполнили наводку орудий на цель и беглым огнем поразили опорный пункт украинских националистов, замаскированный в лесополосе. Помимо уничтожения выявленных огневых позиций ВСУ, расчёты регулярно выполняют задачи, поражая артиллерию противника в рамках контрбатарейной борьбы.

Время перехода 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» из походного положения в боевое – не более 4 минут, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту, дальность стрельбы – до 30 километров.

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