29.03.2025 (06:00)

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику, пикапы и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

В этот раз при проведении разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли боевую технику, пикапы и живую силу ВСУ.

Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122 мм гаубиц Д-30.

С помощью корректировки артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетами гаубиц все цели были уничтожены, тем самым помогли продвинуться нашим штурмовым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения СВО.

Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты гаубиц Д-30 в регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

Расчеты орудий находятся на хорошо замаскированных огневых позициях. Для исключения обнаружения противником позиции оборудованы под землей ходами, сообщения и всем необходимым для выполнения боевой задачи.

В помощь бойцам – беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии. Их у военнослужащих в достатке.

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