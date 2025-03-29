29.03.2025 (05:00)
Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.
После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.
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