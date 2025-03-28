28.03.2025 (22:15)

Свердловские юнармейцы дали старт акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения дали старт всероссийской патриотической акции «Верни герою имя». В первый день акции школьники привели в порядок памятники Героям Советского Союза генерал-армии Василию Маргелову и генерал-полковнику Валерию Востротину, а также боевую машину десанта (БМД), уставленные на площади Советской армии в Екатеринбурге.

В ходе мероприятия юнармейцы очистили от пыли и грязи два монумента, убрали скопившейся за осенне-зимний период мусор. Отдельное внимание было уделено приданию чистоты БМД. По завершению мероприятия школьники почтили минутой молчания павших при исполнении воинского долга земляков и возложили цветы.

Аналогичные акции также стартовали в Калининграде, Севастополе, Ростове-на-Дону, Москве и во Владивостоке. Стоит подчеркнуть, что эстафету поддержат и другие регионы России. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи и побуждение молодого поколения к изучению истории Отечества. Акция завершится 9 мая в День Великой Победы. В этот день у монументов, посвящённых памяти и подвигу советских военнослужащих в годы ВОВ будут выставлены Поста №1 из числа участников юнармейского движения.

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