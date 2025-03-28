28.03.2025 (22:30)

Движение «Юнармия» приняло участие в запуске акции «Верни Герою имя»

«Юнармия» совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Движением Первых 28 марта запустили Всероссийскую акцию «Верни Герою имя».

В рамках акции участники возьмут под шефство мемориалы, посвященные героической истории нашей страны, приведут их в порядок после зимы, а также под руководством опытных наставников будут работать в архивах и музейных фондах, устанавливая имена неизвестных солдат. Важной частью работы станет облагораживание памятных мест: уборка территории, покраска, высадка цветов и деревьев.

Первыми акцию запустили Московская, Калининградская, Свердловская, Астраханская области, Севастополь и другие регионы.

«Эту важную инициативу, объединяющую тысячи неравнодушных ребят, мы реализуем на протяжении нескольких лет. Каждый памятник и мемориал — это урок стойкости, единства и безграничной любви к Родине. Наша задача ? сохранить эти истории и закрепить шефство за каждым памятником. Это не разовая акция, а системная работа в течение года», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», Начальник Главного Штаба «Юнармии», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Присоединиться к акции, почтить память Героев и привести в порядок мемориалы может любой желающий. В День Победы в память о погибших Героях у Вечных огней и Огней памяти по всей стране будут выставлены Посты № 1.

Акция проводится в течение всего года в рамках федерального проекта «Хранители истории» и посвящена сохранению исторической памяти и увековечению подвигов защитников Родины.

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