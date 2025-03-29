29.03.2025 (00:00)

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

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МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 марта 2025 г. № 170

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны!

29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы.

Военные юристы играют важную роль в обеспечении повседневной деятельности армии и флота, успешно осуществляют судебную защиту интересов органов военного управления и воинских частей, выступают активными участниками развития нормативно-правовой базы.

Ответственность, целеустремленность и преданность избранному делу позволяют специалистам юридической службы эффективно решать возложенные на них задачи по формированию правовой культуры в воинских коллективах. И что особенно важно в настоящий момент – оказывать всестороннюю правовую поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.

Отдельные слова благодарности хотел бы выразить ветеранам юридической службы за бесценный опыт и знания, которыми они делятся с молодым поколением.

Уверен, что военные юристы и впредь будут вносить ощутимый вклад в проведение независимой оборонной политики государства, строительство Вооруженных Сил, укрепление законности и правопорядка в войсках.

Уважаемые товарищи, поздравляю всех с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Белоусов

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