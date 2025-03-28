Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.03.2025 (17:15)

Экипаж ракетного катера «Моршанск» уничтожил корабли и безэкипажные катера условного противника в Балтийском море

В ходе первого этапа учения экипаж катера выполнил алгоритм действий по уничтожению БЭКов и БПЛА условного противника. Экипаж своевременно вычислил местоположение целей и произвел огневое поражение.

 Огонь вёлся по имитированным целям из крупнокалиберных пулемётов, ЗРК «Игла» и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.

Кроме этого, экипажем были проведены тренировки по РХБ защите, в ходе которой были отработаны нормативы по одеванию индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожных покровов, борьбе за живучесть - экипаж отработал действия по заделыванию бортовых пробоин и подводной противодиверсионной обороне корабля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false