28.03.2025 (17:15)
Экипаж ракетного катера «Моршанск» уничтожил корабли и безэкипажные катера условного противника в Балтийском море
В ходе первого этапа учения экипаж катера выполнил алгоритм действий по уничтожению БЭКов и БПЛА условного противника. Экипаж своевременно вычислил местоположение целей и произвел огневое поражение.
Огонь вёлся по имитированным целям из крупнокалиберных пулемётов, ЗРК «Игла» и зенитной артиллерийской установки АК-630. Все условные БЭКи и БПЛА были успешно поражены.
Кроме этого, экипажем были проведены тренировки по РХБ защите, в ходе которой были отработаны нормативы по одеванию индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожных покровов, борьбе за живучесть - экипаж отработал действия по заделыванию бортовых пробоин и подводной противодиверсионной обороне корабля.
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