28.03.2025 (16:30)

Морские пехотинцы Северного флота провели занятия на одном из полигонов Мурманской области

Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота провели занятия по боевой подготовке на одном из военных полигонов в Мурманской области.

Морские пехотинцы выполнили стрельбы из различных видов стрелкового оружия. Особое внимание уделялось стрельбам из гладкоствольных ружей по воздушным целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты.

Операторы дронов передавали свой боевой опыт военнослужащим по особенностям управления беспилотными летательными средствами в различных погодных условиях.

Также морские пехотинцы повышали навыки в оказании медицинской помощи в полевых условиях и тренировались эвакуировать раненых с поля боя.

Программа подготовки морских пехотинцев направлена на развитие у них профессиональных физических навыков: ловкости, координации движения, скорости и мгновенной реакции.

Все занятия с военнослужащими проводят опытные инструкторы, принимавшие участие в специальной военной операции.

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