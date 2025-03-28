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28.03.2025 (17:30)

Горные мотострелки ЦВО уничтожили условных диверсантов в ходе занятия в предгорье Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника в ходе тактико-специального занятия на полигоне в Республике Тыва.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, разведывательным подразделением при выполнении воздушной разведки с применением БЛА была обнаружена диверсионно-разведывательная группа условного противника в горном ущелье. Военнослужащие совершили марш в назначенный район, где по прибытию организовали засады и при приближении «противника» уничтожили его огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и автоматов Калашникова.

В ходе занятия особое внимание было уделено ведению разведки целей в горной местности и правильному определению дальности до них.

Всего в занятиях были задействованы около 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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