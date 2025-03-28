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28.03.2025 (18:30)

Учебно-методические сборы военных комиссаров из регионов Урала, Сибири и Поволжья прошли в Пермском крае

Учебно-методические сборы председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, военных комиссаров, начальников отделов подготовки и призыва граждан на военную службу и начальников центров (военно-врачебной экспертизы) военных комиссариатов из регионов Урала, Сибири и Поволжья прошли в Пермском крае. Мероприятие традиционно прошло накануне весеннего призыва в Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ).

В ходе мероприятия совершенствовались теоретические знания и практические навыки у должностных лиц в организации подготовки граждан к военной службе и их призыва на военную службу. Актуализировались вопросы понимания организации обеспечения призывных мероприятий в 2025 году. Кроме того, были подведены итоги подготовки граждан к службе и их призыва на военную службу в прошедшем 2024 году, а также были поставлены на предстоящий призывной период.

Проведённые сборы стали для всех участников площадкой для обмена опытом в организации военно-патриотического воспитания молодёжи, повышения качества подготовки призывников к военной службе и совершенствование проведения непосредственно самого призыва в ряды ВС РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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