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28.03.2025 (19:30)

Нахимовцы военно-морского училища посетили флагман Тихоокеанского флота - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг»

Воспитанники учебного курса 5-х классов филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Владивостоке посетили флагман Тихоокеанского флота - Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг».

Заместитель командира крейсера по военно-политической работе, капитан 2 ранга Алексей Степаненко рассказал нахимовцам об истории крейсера «Варяг», ознакомил с его основными тактико-техническими характеристиками, вооружением, боевыми возможностями и о выполнении поставленных задач длительного океанского плавания.

Помимо знакомства с боевыми частями корабля, нахимовцы посетили музей «Варяга» и были приглашены в кают-кампанию офицеров, где для воспитанников было организовано гостеприимное чаепитие с блинами.

В кают-компании с нахимовцами провёл беседу командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирал Анатолий Величко. В ходе беседы он пожелал воспитанникам хорошей учебы и в будущем посвятить себя к службе на кораблях Краснознаменного Тихоокеанского флота.

В свою очередь нахимовцы вручили командиру соединения приветственный адрес, в основе которого авторское стихотворение воспитанника филиала – Кириченко Богдана.

Завершилось посещение корабля памятным фотографированием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Военно-патриотическое воспитание
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