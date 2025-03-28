28.03.2025 (20:30)

Большой десантный корабль Балтийского флота провел артиллерийские стрельбы в море

В рамках сдачи курсовой задачи экипаж большого десантного корабля (БДК) «Александр Шабалин» провел комплекс артиллерийских стрельб по различным целям. Экипажем БДК были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из 57-миллимитровых артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов.

Одним из основных мероприятий стало учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб. Экипажем корабля также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Справочно:

Курсовая задача (К-2) для всего плавсостава Балтийского флота является экзаменом на боевую зрелость. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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