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28.03.2025 (21:30)

Экипажи десантных катеров Балтийского флота выполнили учебно-боевые задачи в море

В рамках плановой боевой подготовки экипажи десантных катеров Балтийского флота отработали ряд учебных задач по своему прямому предназначению.

В море с экипажами катеров были проведены корабельные учения и тренировки по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, а также мероприятия по отработке действий экипажа в условиях сложной радиационной обстановки. В ходе тренировки военнослужащие отработали учебное гранатометания и порядок действий экипажа по радиационной защите.

Во время выхода в море экипажи десантных катеров выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели скоростное маневрирование с отработкой различных вариантов подхода к берегу и отработкой нештатных ситуаций на корабле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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